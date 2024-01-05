SANKO Okulları Yüzme Takımı İl Birinciliği ve İl Üçüncülüğü Kazandı

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Okullar Arası Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği" müsabakasında SANKO Okulları Yıldız Kız Takımı il ikinciliği, Yıldız Erkek Takımı ise il üçüncülüğü kupası ile 5 altın, 22 gümüş ve 20 bronz olmak üzere 47 madalya kazandı.

Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışlarda; SANKO Okulları öğrencilerinden, Ayşe Çetindağ, Azra Aksoy, Çınar Özkamalı, Gülay Elizan Özgenç, Yağmur Diken, Irmak Zehra Kökmen ve Yaprak Ece Tunçel Yıldız Kız Takımında yarışarak ikincilik, Arif Doruk Akınal, Oktay Doruk Özuslu, Osman Kaan Buharalı, Rüzgar Ata Kuday ve Tuna Karakuş ise Yıldız Erkek Takımında yarışarak üçüncülük kupasının sahibi olurken, bireysel yarışlarda da 47 madalya kazanma başarısı gösterdiler.

Öğrencilerinin yüzme yarışlarında elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını dile getiren SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak, öğrencilerinden Çınar Özkamalı, Azra Aksoy ve Tuna Karakuş'a bölge yarışlarında başarılar diledi. - GAZİANTEP