SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı - Son Dakika
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SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı

09.03.2022 11:04
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl "Kadın bireydir, kadın değerdir" temasıyla kutlandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl "Kadın bireydir, kadın değerdir" temasıyla kutlandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcıları Rabia Ağar ve Hüseyin Söylemez, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, Başhemşire Ceylan Özyılmaz, Hasta Hizmetleri Müdürü Yasemin Turunç ile İnsan Kaynakları Sorumlusu Nazlı Kalender hastanenin kadın personeline görev yerlerinde armağan takdim ettiler.

Genel Müdür Dr. Sermet Kileci, sağlık sektöründe görev yapmanın daha fazla fedakarlık ve çaba gerektirdiğine dikkati çekerek, "Hastanede görev yapan kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

SANKO Üniversitesi hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanemizde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi/Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Endokrinolojisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Skolyoz Polikliniği, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, İnme Ünitesi, Yanık Ünitesi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor. - GAZİANTEP

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı
SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı

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Dünya Kadınlar Günü, Rehabilitasyon, Çocuk, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde kadınlar günü kutlandı - Son Dakika


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