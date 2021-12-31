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SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl etkinliği - Son Dakika

SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl etkinliği

31.12.2021 11:15
SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl etkinliği

SANKO Üniversitesi'nin doktor ve sağlık çalışanları düzenlenen etkinlikte buluştu.

SANKO Üniversitesi'nin doktor ve sağlık çalışanları düzenlenen etkinlikte buluştu. Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılı günlerin geride kalması temennisinde bulundu.

SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde yeni yıl öncesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Bayram, "Gelecek senelerin umutlarla dolmasını ve bütün umutlarınızın gerçekleşmesini diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun" dedi. SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım da 2022 yılının güzel günlerin başlangıcı olması dileğiyle, herkese aileleriyle sağlıklı, mutlu ve başarılı yıllar temennisini iletti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın da, "Hastanemizin değerli çalışanları ve değerli meslektaşlarım zorlu pandemi koşullarındaki zorlu süreçle birlikte, işimizle olan mücadelemiz yanında üniversitemizin öğrencilerine ayrıca emek verdiğiniz için teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Akkın, "Zor bir yılı bitiriyoruz. Umarım 2022 yılında sağlıklı, iyilik, şans ve başarı dolu günler bizimle olur. Çalışmalarımıza aynı heyecanla devam ederiz. Hepinizin yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci de, özellikle pandemi döneminde zor şartlarda yoğun bir şekilde çalışan hastane personeline teşekkür ederek sözlerine başladı.

Her geçen gün daha da büyüyen hastanede personele yönelik güzel projelere imza atmayı hedeflediklerini kaydeden Kileci, "Bu zor süreçleri birlikte ve dayanışma içinde atlatacağız. Umarım 2022 yılı 2021 yılından çok daha sağlıklı ve huzurlu geçer. Hepinizin yeni yılını kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdür Yardımcıları Rabia Ağar, Hüseyin Söylemez, Mesul Müdür Dr. Suat Özerbaş, hekimler ve idareciler ile çok sayıda personelin katıldığı programda, konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde pasta kesildi. - GAZİANTEP

SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl etkinliği
SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl etkinliği
SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl etkinliği

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Metin Bayram, Yeni Yıl, Bayram, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel SANKO Üniversitesi Hastanesinde yeni yıl etkinliği - Son Dakika


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