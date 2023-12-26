SANKO Üniversitesi\'nde Kariyer Söyleşileri Etkinliği Gerçekleştirildi

SANKO Üniversitesi'nde Kariyer Yönlendirme Birimi organizasyonunda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü iş birliğinde "Kariyer Söyleşileri" etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğin yöneticiliğini yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Meryem Kılıç, kariyer planlaması yaparken alanında uzman kişilerin hayat tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Kılıç, "Bu zorlu yolculukta gitmek istediğiniz yollardan geçmiş alanında uzman kişilerin tecrübesi ve deneyimleri sizlere büyük kolaylık sağlayacaktır" dedi.

İngiltere'de mesleğini icra eden Anne Bebek Hemşiresi Özge Aydoğan "Hemşire Olarak İngiltere'ye Gidiş Yolculuğum" konulu sunum yaptı.

Türkiye'de farklı devlet kurumlarında 13 yıl hemşirelik yapan Aydoğan, kariyer planlamasının öğrencilik döneminde başladığını ifade etti.

Öğrencilik yıllarında sadece eğitim alanında değil, sosyal alanlarda da etkinliklere katılmanın kişinin çok yönlü gelişmesine katkı sunduğuna değinen Aydoğan, şunları kaydetti: "Kariyer yolculuğu zor ve uzun bir yoldur. Sağlık alanındaysanız öğrencilik hayatınız bitmez, sürekli devam eder. Bu nedenle yeni bilgilere açık olmalı, güncel yaklaşımları takip etmeli, sürekli okumalı ve araştırma yapmayı bilmelisiniz. Mesleğinizi icra ederken her alanda kendinizi geliştirmeniz bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkmanızı sağlayacaktır."

Kariyerine İngiltere'de devam etmek isteyen Hemşire Aydoğan, yaşadığı süreçlere ilişkin şu bilgileri verdi: "Türkiye'de farklı devlet kurumlarında hemşirelik yaptıktan sonra İngiltere'ye yerleşmeye karar verdim. Orada doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasında anne ve bebekler için farklı hizmetler vermek amacıyla şirket kurdum. Kendimi geliştirmek için uluslararası geçerliliği olan hemşirelik eğitimi konularında sertifikalar aldım. Anne ve bebeklere yönelik hizmet vermeye devam ediyorum. Tüm bu süreç zarfında çok zorluklarla karşılaştım ama hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim. Önce kendime inandım. Sonra yapabildiklerim karşısında daha da güçlendim. İnsan isterse her şeyi başarabilir."

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu, hemşirelik bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

Etkinlik, Hemşire Aydoğan'a hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu. - GAZİANTEP