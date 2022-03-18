Şanlı zaferin 107. yılı Besni'de kutlandı - Son Dakika
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Şanlı zaferin 107. yılı Besni'de kutlandı

18.03.2022 15:04
Şanlı zaferin 107. yılı Besni'de kutlandı

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. Yıldönümü Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 107. Yıldönümü Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet konağı önünde düzenlenen tören programına Besni Kaymakamı Nazlı Demir başta olmak üzere kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören Kaymakam Nazlı Demir'in Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile devam etti. Çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Besni Askerlik Şube Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mavi Yıldız, "Kutsal Vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden, isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmak maksadıyla bugün burada toplanmış bulunmaktayız. 107 yıl önce bugün, 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazının denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür" dedi.

Çelenk sunma töreninin ardından Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezinde, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program ile devam etti. - ADIYAMAN

Şanlı zaferin 107. yılı Besni'de kutlandı

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Adıyaman, Çelenk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlı zaferin 107. yılı Besni'de kutlandı - Son Dakika


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