Şanlıurfa Belediyesi\'nden Yetim Çocuklara Bayramlık Kıyafet Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesini daha hayata geçirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, kent genelinde tespit edilen bin yetim çocuğa bayramlık kıyafet desteği sağlanıyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumun en hassas kesimlerinden biri olan yetim çocukların bayram sabahına sevinçle uyanabilmeleri için yoğun bir çalışma yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Dul, yetim, eşi cezaevinde olan ya da ekonomik zorluklar yaşayan ailelerin çocuklarına yönelik gerçekleştirilen bayramlık giysi desteğiyle, hem minik yüreklerin hem de ailelerin gönlünde taht kuruldu. Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından özenle hazırlanan bayramlık kıyafet paketleri, önceden belirlenen adreslere ulaştırılıyor. Bayram sabahına yeni kıyafetleriyle uyanacak çocukların gözlerindeki mutluluk ve yüzlerindeki gülümseme, projenin en anlamlı geri dönüşü olarak görülüyor. Aileler, yapılan yardımların yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi anlamda da büyük bir destek olduğunu belirterek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA