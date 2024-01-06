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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Beyazgül, ev ziyaretleriyle vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vatandaşlarla Buluştu
06.01.2024 - 16:50,
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Beyazgül, evlerinde bir araya geldiği vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bu hafta sonunda da gününün büyük bir bölümünü ev ziyaretlerine ayırdı. Her hafta sonu kentin farklı mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Beyazgül, bu geleneğini bu hafta da sürdürdü. Başkan Beyazgül, ziyaret ettiği hanelerde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Ev ziyaretleri kapsamında gerçekleşen programda Başkan Beyazgül, ziyaret ettiği ev halkının istek ve ihtiyaçlarını karşıladı. Beyazgül, ziyaret ettiği evlerde çocukları da unutmadı.

Ziyaret ettiği evlerde çocuklara oyuncak dağıtarak yakından ilgilendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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