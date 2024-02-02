Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Arabalı Feribot Seferlerine Başladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı İç Sular Şube Müdürlüğü bünyesinde seferlerine başlayan arabalı feribot, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin en önemli turistik yeri olan ve yarısı suda kalan minaresi ile bilinen Savaşan kırsal Mahallesi ile Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki tarihi ve turistik Rumkale'yi birbirine yaklaştırdı. Halfeti'den aracına binen bir kişi, arabalı feribot sayesinde 5 dakika sonra Rumkale'ye ulaşabiliyor.
Başta Halfetililer ve Savaşan kırsal Mahallesi sakinleri tarafından sevinçle karşılanan feribot seferleri Şanlıurfa-Gaziantep istikametinde karşılıklı yolculuk yapan bölge halkına da büyük kolaylıklar sunuyor. Daha önce 130 kilometre olan ve yaklaşık 2 saat süren mesafeyi artık 5 dakika gibi kısa bir süreye indiren feribot seferleri başladığı andan itibaren büyük bir rağbet gördü.
"Feribot seferi yıllardır özlemimizdi, Başkan Beyazgül yaptı"
Yıllardan beri Savaşan mahallesi başta olmak üzere Halfetililer tarafından bir özleme dönüşen Gaziantep-Şanlıurfa arası feribot seferlerini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün hayata geçirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Necdet Çilova isimli vatandaş, "Bu yaşıma geldim bu hizmeti bugüne kadar yapan olmamıştı. Biz Şavaşan'dan karşıdaki cam terasa gidebilmek için araçlarımızla kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalıyorduk. Bu feribot sayesinde artık çok kısa bir sürede karşıya gidebiliyoruz ve karşıdan dönebiliyoruz. Başkanımız Beyazgül ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.
"Feribot hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağladı"
Feribotu kullanarak aracıyla Savaşan'dan Rumkale'ye geçen turistler ve sürücüler ise feribot sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandığını belirtti.
"Hayalimdi, Başkan Beyazgül ile gerçekleşti"
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün bizzat ilgilendiği projenin kendisi için çocukluktan bu yana bir hayal olduğunu ancak hizmete konulan Savaşan Feribotu ile bu hayalin artık gerçeğe döndüğünü ifade eden Müslüm Doğan, "Projeyi Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e sunduğumuzda bizimle ilgilendi. Gerekli yerlere talimat verdi. Savaşan Feribotu hem bölge halkı için hem de benim için bir hayaldi, bu sayede gerçekleşti. Avrupa'da yaşıyorum. Gaziantep, Şanlıurfa, Halfeti arasında gidip geliyoruz. Bu seferler sayesinde yolumuz çok kısaldı ve zamandan, yakıttan tasarrufa gideceğiz" şeklinde konuştu.
Savaşan Feribot seferleri hakkında bilgi veren Kaptan Deniz Koçak ise seferlerin düzenlendiği günden bu yana büyük rağbetle karşılandığını söyledi.
Toplam 6 araç kapasitesine sahip Savaşan Feribotuyla yerli ve yabancı turistleri Savaşan-Rumkale hattında taşıdıklarını kaydeden Deniz Koçak, "Araçları feribota alıp hareket ettikten yaklaşık 5 dakika sonra karşıya geçiyoruz. Hava şartları kötü olduğunda bu biraz uzasa da en fazla 8 dakika sürebiliyor. Feribotumuz 6 araç kapasitesine sahip. Seferlere ilişkin oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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