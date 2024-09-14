Şanlıurfa'da 10 Bin Kişiye Tirit İkramı Yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 10 Bin Kişiye Tirit İkramı Yapıldı

Şanlıurfa\'da 10 Bin Kişiye Tirit İkramı Yapıldı

Şanlıurfa'da sabah namazı sonrası 10 bin kişiye tirit yemeği dağıtıldı. Organize edilen etkinlikte vatandaşlar, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.

14.09.2024 10:57  Güncelleme: 11:02
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Şanlıurfa'da, 10 bin kişiye sabah namazının ardından tirit yemeği dağıtıldı.

Şanlıurfa'da 10 bin kişiye sabah namazının ardından tirit yemeği dağıtıldı. Sanayi esnafının organize ettiği tirit yemeği, namaz sonrası Hazreti İbrahim Peygamber Camisinde vatandaşlara ikram edildi. Etkinlikte aralarında çocukların da bulunduğu vatandaşlar, ikramın yapıldığı cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu. Kuzu eti, ekmek ve et suyundan oluşan tiridi, görevliler tarafından alan vatandaşlar alanda hazırlanan masalarda yedi.

Demirciler Odası Başkanı İzzeddin Badıllı, her yıl geleneksel hale getirilen tirit ikramını bu yıl esnaflar olarak dağıttıklarını belirtti. Badıllı, "Bu yıl Haliliuye Belediyesinden devraldık. Allah razı olsun, herkes elini cebine attı, çok şükür bunu da başardık. İnşallah gelecek yıl daha güzel olacak. Hemen hemen 25 yıldır devam ediyoruz. Sanayi Camisinde başladı, Urfa'nın her tarafına yayıldı. 10 bin kişiye tirit dağıttık. Allah herkesin hayrını kabul etsin" dedi.

Marangozcular ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Çay, sabahın erken saatlerinden itibaren ikramın başladığını belirterek, "Tadı çok güzel, inşallah yiyen kişi şifa buluyor. Biz de sabahın erken saatlerinden itibaren geldik, çalışıyoruz. Allah herkeste razı olsun" şeklinde konuştu.

Esnaf Hüseyin Ertürk, "Allah-ü Teala herkesin hayrını kabul etsin. İçinde bütün esnafların emeği var. Yaklaşık 2 haftadır hazırlıklar yapılıyordu. İnşallah bu duygu, bu bereket devam edecek. İnşallah biz esnaflar sağ olduğumuz müddetçe bu gelenek devam edecek" dedi.

Sobacılar Odası Başkanı Adnan Uncu ise "Bu esnafımızın birlik ve beraberliğini gösteriyor. Allah yapan ve yaptırandan razı olsun. Peygamber efendimizin doğum haftası dolayısıyla esnafın birlikte el ele verip düzenlediği bir yemek organizasyonu oldu. Seçmenin yüzde 65'i esnaftır. Esnafın önünü açsınlar ki böyle güzel güzel topluluklar görsünler" ifadelerini kullandı.

İkramdan yiyen vatandaşlar ise emeği geçenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 10 Bin Kişiye Tirit İkramı Yapıldı - Son Dakika
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