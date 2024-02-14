Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 32 çift evlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 32 çift evlendi

Şanlıurfa\'da 14 Şubat Sevgililer Günü\'nde 32 çift evlendi

Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah salonlarında yoğunluk oluştu. 32 çift, Haliliye Belediyesi Nikah Salonunda 'evet' diyerek bu özel günde hayatlarını birleştirdi.

14.02.2024 16:19  Güncelleme: 16:22
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Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla nikah salonlarında yoğunluk oluştu. 32 çift, Haliliye Belediyesi Nikah Salonunda 'evet' diyerek bu özel günde hayatlarını birleştirdi.

14 Şubat tarihinde nikah talepleri her yıl olduğu gibi bu yıl da arttı. Haliliye Belediyesi Evlendirme Dairesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğunluk yaşandı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftler nikah dairesine başvuru yaparak özel günü değerlendirmek istedi. Haliliye Belediyesi evlendirme memuru, Sevgililer Günü'nde başvuruda bulunanların nikahlarını kıydı.

Nikah salonunda düzenlenen törenle dünya evine giren çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikahlarını kıyarak çifte mutluluk yaşadıklarını ifada etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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