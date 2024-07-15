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Şanlıurfa'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Rabia Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Durmuş, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tahir Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mesuthan Özdemir, Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, siyasi parti temsilcileri, 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan dua etti.

Programda konuşan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, şehitlere rahmet, ailelerine sabırlar diledi. Şıldak, şehit ve gazilerin isimlerini okuyarak, kahramanlıklarını hiçbir zaman unutulmayacağını söyledi.

Program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'den halka seslenişinin ekrana getirilmesi ile devam etti. Gecenin geç saatlerine kadar devam edecek programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - ŞANLIURFA