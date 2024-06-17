Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk sulama kanalına girerek kayboldu - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk sulama kanalına girerek kayboldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Çamlıdere Mahallesi'nde 16 yaşındaki Sedat Dağ, serinlemek için DSİ'ye ait sulama kanalına girdi. Kısa sürede gözden kaybolan Dağ'ın yakınları durumu bildirerek arama çalışmalarının başlatılmasını sağladı.

17.06.2024 11:30
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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki Sedat Dağ, serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Kısa sürede gözden kaybolan Sedat Dağ'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, dalgıç polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sulama kanalında kaybolan Sedat Dağ'ı bulmak için çalışma başlattı.  Arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk sulama kanalına girerek kayboldu - Son Dakika

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