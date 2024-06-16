Şanlıurfa'da Binlerce Kişi Bayram Namazı İçin Halil-ül Rahman Camii'nde Buluştu

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Şanlıurfa'da bayram namazı için bir araya gelen binlerce kişi, Balıklıgöl'deki Halil-ül Rahman Camii'ne sığmadı.

Şanlıurfa'da binlerce kişi Kurban Bayramı namazı için Balıklıgöl yerleşkesindeki Halil-ül Rahman Camii'nde bir araya geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla Balıklıgöl'e giden vatandaşlar, birlikte saf tutup namaz kıldı. Caminin içerisine sığmayan kalabalık, avluya taştı.

Vatandaşlar, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı. - ŞANLIURFA