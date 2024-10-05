Şanlıurfa\'da Büyük Aşiret Düğünü: Paralar Havada Uçuştu

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Şanlıurfa'daki iki büyük aşireti olan Karahan ve Karageçili Aşiretlerinin düğününde paralar havada uçuştu.

Şanlıurfa'nın iki büyük aşireti olan Karahan ve Karageçili Aşiretlerinin düğününe bölgenin ileri gelenleri katıldı. İş adamı Serman Karahan'ın oğlu Sertaç Karahan ile Avukat Eyüp Sabri Karageçili'nin kızı Güzide Karageçili yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Genç çiftin şahitliğini ise aralarında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve iş adamı yaptı.

Karahan ve Karageçili aşiretinin düğününde kirveliği iş adamı Sami Özbek üstlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin nikah şahidi oldu. Başkan Şahin her iki aileyi kutladı.

Düğünde Sanatçı Latif Doğan, Murat Kurşun ve İshak Demir sahne alarak okudukları türküleriyle davetlileri eğlendirdi. Düğünde paralar havada uçuştu.

Karahan ve Karageçili ailesinin düğününe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, Ekonomist çiftçi Mehmet Fatih Bucak, MHP Şanlıurfa eski Milletvekili Muzaffer Çakmaklı, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Uzman Dr. Sinan Karakeçili, iş adamı Murat Ercan, Şanbel Genel Müdürü Abdülkadir Mangal, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, iş adamları Cihan İzol, Celal Özdiker, Vedat Bucak, Mehmet Ökten, Kadir Kılıçoğlu, İbrahim Aba, Subhi Bucak, Ali Çakmaklı, Bekir Parlak, Abdulhamit Aba, Hamza Karakeçili, Abdülhamit Karakeçili, Aziz Çayırçıoğlu, Eyüp Tokdemir, İbrahim Köran, Fatih Gerger, Fatih Şeyhanlıoğlu, İbrahim Güllüoğlu, STK başkanları, kanaat önderleri, muhtarlar, Karahan ve Karageçili ailesinin yakınları katıldı. - ŞANLIURFA