Şanlıurfa'da Büyük Aşiret Düğünü: Paralar Havada Uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şanlıurfa'da Büyük Aşiret Düğünü: Paralar Havada Uçuştu

Şanlıurfa\'da Büyük Aşiret Düğünü: Paralar Havada Uçuştu

Şanlıurfa'nın Karahan ve Karageçili aşiretleri, görkemli bir düğünle bir araya geldi. Düğünde bölge ileri gelenleri, siyasetçiler ve sanatçılar davetlileri eğlendirdi. Düğün sırasında paraların havada uçuşması dikkat çekti.

05.10.2024 15:15  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'daki iki büyük aşireti olan Karahan ve Karageçili Aşiretlerinin düğününde paralar havada uçuştu.

Şanlıurfa'nın iki büyük aşireti olan Karahan ve Karageçili Aşiretlerinin düğününe bölgenin ileri gelenleri katıldı. İş adamı Serman Karahan'ın oğlu Sertaç Karahan ile Avukat Eyüp Sabri Karageçili'nin kızı Güzide Karageçili yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Genç çiftin şahitliğini ise aralarında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve iş adamı yaptı.

Karahan ve Karageçili aşiretinin düğününde kirveliği iş adamı Sami Özbek üstlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin nikah şahidi oldu. Başkan Şahin her iki aileyi kutladı.

Düğünde Sanatçı Latif Doğan, Murat Kurşun ve İshak Demir sahne alarak okudukları türküleriyle davetlileri eğlendirdi. Düğünde paralar havada uçuştu.

Karahan ve Karageçili ailesinin düğününe Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, Ekonomist çiftçi Mehmet Fatih Bucak, MHP Şanlıurfa eski Milletvekili Muzaffer Çakmaklı, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Uzman Dr. Sinan Karakeçili, iş adamı Murat Ercan, Şanbel Genel Müdürü Abdülkadir Mangal, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, iş adamları Cihan İzol, Celal Özdiker, Vedat Bucak, Mehmet Ökten, Kadir Kılıçoğlu, İbrahim Aba, Subhi Bucak, Ali Çakmaklı, Bekir Parlak, Abdulhamit Aba, Hamza Karakeçili, Abdülhamit Karakeçili, Aziz Çayırçıoğlu, Eyüp Tokdemir, İbrahim Köran, Fatih Gerger, Fatih Şeyhanlıoğlu, İbrahim Güllüoğlu, STK başkanları, kanaat önderleri, muhtarlar, Karahan ve Karageçili ailesinin yakınları katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Magazin, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Büyük Aşiret Düğünü: Paralar Havada Uçuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:39 Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı
15:49 Hizbullah, Nasrallah’ın varisinden haber alamıyor Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor
14:56 2 kadını katleden Semih Çelik’in videosu ortaya çıktı Anlattıkları tüyler ürpertiyor 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor
14:46 Fatih’te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı Fatih'te katledilen İkbal Uzuner son yolculuğuna uğurlandı
14:36 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım
20:54 FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu’nun görevi değişti FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti
20:45 Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi Bu hırsız her eve lazım, çamaşırları astı, yemek bile pişirdi
20:22 Victor Osimhen’e bir talip daha çıktı Victor Osimhen'e bir talip daha çıktı
20:12 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
19:53 FIFA’dan Filistin’in men talebi sonrası İsrail kararı FIFA'dan Filistin'in men talebi sonrası İsrail kararı
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
19:13 Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
18:50 Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı Bu kız isteme töreni bildiklerinizden değil, görenlerin ağzı açık kaldı
18:29 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 16:58:06. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Büyük Aşiret Düğünü: Paralar Havada Uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement