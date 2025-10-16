Şanlıurfa\'da Cephanelik Operasyonu

Şanlıurfa'da polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda adeta cephanelik çıktı. Silah üretimi yapıldığı değerlendirilen atölyede uzun namlulu silahların yanı sıra Uçaksavar mermisi ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi. Polis, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da bir işyerinde silah ve mühimmat yapıldığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü, belirlenen adresi yakın takibe aldı. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye bastı.

CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon yapılan atölyede polisin yaptığı aramalarda 1 piyade tüfeği, 6 tabanca, 3 tüfek, 3 patlayıcı madde, 11 namlu, 709 mermi, 2 uçaksavar mermisi ve 771 silah parçası ele geçirildi.

Silah üretimi yapıldığı değerlendirilen atölyedeki mühimmatlara polis el koydu. Geniş güvenlik önleri altında gerçekleşen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.