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Şanlıurfa'da Depremde Hasar Alan Ev Çöktü: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da Depremde Hasar Alan Ev Çöktü: 2 Ölü, 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalında, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan iki katlı bir ev çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Deliler Mahallesi'nde meydana gelen olay sonrasında AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 9 kişi sağ kurtarıldı, ancak ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Yapılan çalışmalar sonucunda ise Serap Urak'ın cansız bedeni çıkarıldı. Ev, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremde orta hasar almıştı.

01.02.2024 10:28
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçe kırsalında, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar alan iki katlı bir ev çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine Deliler Mahallesi'nde gece saatlerinde iki katlı bir evde çökme meydana geldi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti. Binanın altında kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından cansız olarak çıkartıldı. 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı evin 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.

Şanlıurfa\'da Depremde Hasar Alan Ev Çöktü: 2 Ölü, 8 Yaralı
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Depremde Hasar Alan Ev Çöktü: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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