Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Boğulma Olayı

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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da Fırat Nehri'ne giren 16 yaşındaki Baran Çopur, boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte Fırat Nehri'ne girdi. Bir süre yüzen Çopur, gözden kayboldu. İyi yüzme bilmediği öğrenilen Baran Çopur'un suda kaybolduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu, Baran Çopur, jandarmaya ait tekneyle sudan çıkarıldı. Çopur, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.