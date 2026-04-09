Şanlıurfa\'da İletişim Eğitimi

09.04.2026 14:37
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dezenformasyonu milli güvenlik meselesi sayıyor.

Şanlıurfa'da "İletişimin Yeni Yüzyılı" eğitim programı gerçekleştirildi. Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, dezenformasyona sadece bir iletişim sorunu olarak bakmadıklarını, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak da baktıklarını söyledi.

"İletişimin Yeni Yüzyılı Güçlü İletişim, Etkin Kamu: Şanlıurfa Eğitim Programı, İl Milli Eğitim Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin, "Vatandaşlarımızla devletin bir gönül köprüsü oluşturduğu ve bu gönül köprüsü marifetiyle kimi zaman şikayetler, kimi zaman talepler, kimi zaman teşekkürlere şahit olduğumuz bir platformumuz, bir sistemimiz var. Tabi kamuoyunu yakından takip ettiği için ve neredeyse her hafta bir iki gündem ile adından söz ettirdiği için, sorunlara çözüm olduğu için, vatandaşın kurumlar arası iletişimini nitelikli kıldığı için CİMER her daim gündemimizde, her daim sizlerin de şahit olduğu gibi başarı ve başarılarıyla yoluna devam ediyor. Malumunuz daha geçen gün bir devletin istihbarat teşkilatının bir paylaşımından dolayı, biz İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadele merkezimiz tarafından yapılan bir açıklamada, içeriğiyle sizler de vakıfsınızdır, taraf olmak durumunda kaldık ve sonra ilgili açıklamayı yapan istihbarat teşkilatının sosyal medya hesabı üzerinden 'evet biz yanlış biliyormuşuz ve Türkiye doğruymuş' demek zorunda kaldılar. Bu da herhalde dezenformasyonla mücadelenin sadece bizim ülkemiz için değil, diplomasi ayağında da uluslararası ilişkilerde de ne kadar önemli olduğunu ve önem arz etmemiz gerektiğini ortaya koyuyordur diye düşünüyorum. Tabii bunlar da her zaman mücadele edeceğiz, dijital çağın sınamaları olarak bakıyoruz biz bunlara. Hakikat ile yalan çizgisi arasında bir duruş sergilememiz ve doğru taraflı olmamız gerekiyor. Biz sizlere bu noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dezenformasyona sadece bir iletişim sorunu olarak da bakmıyoruz, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesi olarak da görüyoruz. Yani hakikatin üzerini örten karşısında durulması gereken, devletin ve milletin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Basın mensuplarının da dezenformasyonla mücadelede millet adına sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Bu konuda kararlı ve güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yakup Kılınçoğlu, İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Hasan Bilici ve kurumların CİMER sorumluları katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

