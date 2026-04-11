Şanlıurfa\'da "kurtuluş günü" coşkusu

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Mehteran marşları ve gökyüzündeki jandarma komando timinin helikopterli "Üzüm Salkımı" gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Kent merkezindeki Divanyolu Caddesi'nde, Jandarma Mehteran Birliği eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Rabia Meydanı'nda Jandarma Mehteran ve Merasim Birliği tarafından gösteriler sunuldu. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ile Çelik Kanatlar Timi de helikopterli "Üzüm Salkımı" gösterisi gerçekleştirdi. Etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, 11 Nisan 1920'de şehrin düşman işgalinden kurtulduğunu hatırlatarak, "Bugün bu topraklar üzerinde özgür yaşıyorsak bunu o kahramanlara borçluyuz. Tüm ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hiranur Çapkan da etkinliklerin coşkulu geçtiğini belirterek, gösterileri çok beğendiklerini ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi. - ŞANLIURFA