Şanlıurfa'da "kurtuluş günü" coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da "kurtuluş günü" coşkusu

11.04.2026 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Mehteran marşları ve gökyüzündeki jandarma komando timinin helikopterli "Üzüm Salkımı" gösterisi renkli görüntülere sahne oldu.

Kent merkezindeki Divanyolu Caddesi'nde, Jandarma Mehteran Birliği eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe kent protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Rabia Meydanı'nda Jandarma Mehteran ve Merasim Birliği tarafından gösteriler sunuldu. Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ile Çelik Kanatlar Timi de helikopterli "Üzüm Salkımı" gösterisi gerçekleştirdi. Etkinliğe Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın ardından açıklama yapan Vali Hasan Şıldak, 11 Nisan 1920'de şehrin düşman işgalinden kurtulduğunu hatırlatarak, "Bugün bu topraklar üzerinde özgür yaşıyorsak bunu o kahramanlara borçluyuz. Tüm ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Hiranur Çapkan da etkinliklerin coşkulu geçtiğini belirterek, gösterileri çok beğendiklerini ve emeği geçenlere teşekkür ettiklerini söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:26:50. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.