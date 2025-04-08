- Şanlıurfa'da kurtuluş koşusu düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Şanlıurfa Valiliği iş birliğiyle düzenlenen 11 Nisan Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 105'inci yıl dönümü etkinlikleri kurtuluş koşusu ile başladı.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu anısına düzenlenen yarışta, 4 yaş ve üzeri safkan Arap atları, bin 200 metre kum pistte kıyasıya mücadele etti. Koşuyu, Hışman Çizik'in jokeylik yaptığı Hedbe adlı safkan kazandı. Yarışta, Dumrul ikinci, Karaşimşek üçüncü, Prestij dördüncü ve Dörtnalbeyi ise beşinci oldu. Koşunun ardından düzenlenen törende, kazanan safkanın sahibi adına Mehmet İzzet Gürüz'e kupasını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy takdim etti.

Şanlıurfa Hipodromu'nda gerçekleştirilen programa, Şanlıurfa Vali Vekili Alper Taş, Eyyübiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Bakır Felhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Salih Söğüt, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu, TYAYSD Şanlıurfa Şubesi Başkanı Mehmet Garip Elğaç, Şanlıurfa Hipodrom Müdürü Eyyüp Ege ve davetliler katıldı.