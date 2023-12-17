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Şanlıurfa'da mısır kurutma fabrikasında kaza - Son Dakika
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Şanlıurfa'da mısır kurutma fabrikasında kaza

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir mısır kurutma fabrikasında meydana gelen kazada, iş adamı Mustafa Yıldızoğlu hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa\'da mısır kurutma fabrikasında kaza
17.12.2023 - 13:45,
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Şanlıurfa'daki bir mısır kurutma fabrikasında helezon makinesi üzerine devrildiği iş adamının hayatını kaybettiği kaza kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bir mısır kurutma fabrikası bahçesinde yaşandı. İlçede mısır alım satımıyla uğraşan 48 yaşındaki iş adamı Mustafa Yıldızoğlu, hububat aktarımında kullanılan helezon makinesinin devrilmek üzere olduğunu fark etti. Makineyi elleriyle tutmaya çalışan şahıs, ağırlığa dayanamayarak devrilen makinenin altında kaldı. İş adamının yardımına fabrikada çalışan işçiler koştu. Makineyi kaldıran işçiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Yıldızoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Viranşehir, Şanlıurfa, Son Dakika

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