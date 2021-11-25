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Şanlıurfa'da Öğretmenler Gününe özel etkinlik - Son Dakika

Şanlıurfa'da Öğretmenler Gününe özel etkinlik

25.11.2021 10:16
Şanlıurfa'da Öğretmenler Gününe özel etkinlik

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kentte görev yapan öğretmenler için Mehmet Akif İnan Konferans salonunda program düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kentte görev yapan öğretmenler için Mehmet Akif İnan Konferans salonunda program düzenledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi koordinesinde gerçekleştirilen programda öğretmenlere çeşitli hediyeler verilirken öğretmenler, mini konserle duygulanırken tiyatro gösterisiyle keyifli dakikalar geçirdi. İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu tanıtım filmi devam etti. Harran Üniversitesi Konservatuvar Bölümü öğrencisinin şehit öğretmenler için seslendirdiği türküler salonda duygu dolu anlar yaşatırken sahneye çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi sahnelediği oyunla öğretmenlere keyifli anlar yaşattı.

Öğretmenler Gününün sadece bir güne sığdırılamayacağını ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, öğretmenlik de annelik gibi kutsaldır" dedi. Beyazgül, "Bazı toplantılar olur ki orada ancak duygular konuşur. Öğretmenlerle buluşma insanların duygulandığı duyguların konuştuğu buluşmalardır. Öğretmenler günü bir güne sığmaz. Nasıl ki anneler günü tek güne sığmaz işte öğretmenler günü de bizim için hayatımızın her günüdür. "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum" sözü öğretmenlerimizin yerinin ne kadar farklı olduğunun bir göstergesidir. Pandemi döneminde yüz yüze eğitim yerine online eğitimin olması öğrencilerin öğretmenlerden uzak kalmasına neden oldu. Çok şükür bu durum ortadan kalktı ve öğrenciler öğretmenlerine kavuştu. Uzaktan eğitimde yalnızca bilgiyi alan öğrenciler şimdi sizlerden sevgiyi, merhameti ve şefkati öğreniyorlar" ifadelerine yer verdi.

Program öğretmenlere çeşitli hediyelerin takdimi ve çiğköfte ikramıyla son boldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Öğretmenler Gününe özel etkinlik
Şanlıurfa'da Öğretmenler Gününe özel etkinlik
Şanlıurfa'da Öğretmenler Gününe özel etkinlik
Şanlıurfa'da Öğretmenler Gününe özel etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif İnan, Öğretmenler Günü, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Öğretmenler Gününe özel etkinlik - Son Dakika


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