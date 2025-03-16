Şanlıurfa'da Ramazan Sokağı Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Ramazan Sokağı Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor

Şanlıurfa\'da Ramazan Sokağı Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan Sokağı etkinlikleri, her gün binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Yöresel lezzetler, el sanatları ve çeşitli gösterimlerle dolu olan etkinlikler, iftar sonrası vatandaşların buluşma noktası haline geldi.

16.03.2025 14:33  Güncelleme: 14:35
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve MED Fuarcılık tarafından organize edilen Şanlıurfa Fuar Merkezi'ndeki Ramazan Sokağı etkinlikleri, her gün binlerce kişiyi ağırlayarak yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayına özel olarak hazırlanan bu etkinlikler, vatandaşlar için hem manevi hem de ticari bir buluşma noktası oluyor.

Her gün farklı etkinliklerin gerçekleştirildiği Ramazan Sokağı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen yöresel lezzetler, el sanatları, konserler, söyleşiler ve gösteriler büyük ilgi görüyor. Çocuklar için oyun alanları, palyaço gösterileri ve eğlenceli aktiviteler düzenlenirken, yetişkinler için sanat etkinlikleri ve sohbet programları gerçekleştiriliyor.

İftar ve teravih sonrası buluşma noktası

Etkinlik alanını ziyaret eden Mehmet Tekçe, etkinliklerle ilgili düşüncelerini paylaşarak, "İnsanlar iftarlarını açtıktan ve teravih namazlarını kıldıktan sonra soluğu Ramazan Sokağı'nda alıyor. Burada hem alışveriş yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyorlar" dedi.

Etkinlikte stant açan esnaf da ilgiden memnun olduğunu belirtti. Yöreye özgü menengiç kahvesini kumda ısıtarak vatandaşlara ikram ettiklerini söyleyen Mikail Tule, maneviyatı yüksek bir yerde oldukları için ayrı bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.

Bal satıcısı Ahmet Kaplan ise, Şanlıurfa'nın dağlarından elde edilen doğal bal ürünlerinin fuarda sergilendiğini ve büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Her gün farklı etkinlikler

Ramazan Sokağı organizatörü Mustafa Tekçe, etkinliklerin yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Her gün dolu dolu programlar yapıyoruz. Çocuklar eğlenirken, büyükler de burada keyifli vakit geçiriyor. Sahnemizde ilahiler, konserler ve çeşitli gösteriler düzenleniyor" dedi.

Şanlıurfa'da ilk kez bu kadar geniş ve kapsamlı bir Ramazan organizasyonu düzenlenirken, vatandaşlar da bu etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Ramazan sonuna kadar devam edecek olan bu etkinlikler, Şanlıurfalıları bir araya getirerek manevi atmosferi daha da güçlendirmeye devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Ramazan Sokağı Etkinlikleri Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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