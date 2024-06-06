Şanlıurfa'da sıcak havadan bunalan çocuklar süs havuzlarına girerek serinledi

Yerel

Şanlıurfa'da sıcak havadan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi.

Hava sıcaklığının gölgede 40 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da, bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Bazı çocuklar elbiselerini çıkarma gereği bile duymadı. Çevresindeki aydınlatma sistemi dolayısıyla yakınında elektrik akımının da olduğu havuzlarda tehlikeye aldırış etmeden yüzen çocuklar kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA