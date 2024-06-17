Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuğun Cesedi Bulundu

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(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da sulama kanalına giren 16 yaşındaki Sedat Dağ'ın cesedi, akıntıya kapıldığı yerden bir kilometre uzakta bulundu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun, cesedi bulundu.

İlçeye bağlı kırsal Çamlıdere Mahallesi civarında sulama kanalına giren Sedat Dağ (16), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve dalgıç polisler sevk edildi.

Ekiplerin su altından ve su yüzeyinden yaptığı çalışma sonucunda Dağ'ın cesedi, akıntıya kapıldığı yerden yaklaşık bir kilometre uzakta bulundu. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.