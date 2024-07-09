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Termometrelerin 42 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasındaki Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak havanın bunalttığı vatandaşlar, Balıklıgöl'e akın etti. Vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresi ile benzeri gölgelik alanları tercih etti.

Havanın çok sıcak olduğunu belirten Gizem Çelik, "Bugün hava çok sıcak. Güneş bizi kavurdu. Daha çok serinlemek için buzlu su tüketiyoruz. Gölgelik alanlarda zaman geçirmeye çalışıyoruz fakat gölge alan da bulamıyoruz" dedi.

Antalya'dan ailesiyle birlikte Şanlıurfa'yı gezmeye gelen ziyaretçilerden Fatma Kabalı, kavurucu sıcaklığa rağmen Balıklıgöl'ün gezilip görülmesi gerektiğini söyledi.

Sıcak hava etkisi devam ediyor. - ŞANLIURFA