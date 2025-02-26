Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

26.02.2025 09:25
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale çevreyolunda yaşandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 31 APF 400 plakalı araç ile 06 FF 8416 plakalı araç çarpıştı. Kazada İsmail B. Hüseyin S. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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