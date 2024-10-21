Şanlıurfa'da Ücretsiz Fıstık Budama Hizmeti - Son Dakika
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Yerel

Şanlıurfa'da Ücretsiz Fıstık Budama Hizmeti

Girişimci Kerim Aydın, çiftçilere ücretsiz budama ve ilaçlama danışmanlığı sunuyor.

21.10.2024 23:50
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Şanlıurfalı girişimciden ücretsiz budama hizmeti

Fıstık ağacı budama zamanına dikkat çekildi

ŞANLIURFA - Türkiye'nin fıstık üretiminde ilk sırada yer alan Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi Teknokent Girişimcisi Kerim Aydın, ziraat mühendisleri ile gönüllü olarak sahada çiftçilere budama zamanı ve ilaçlama konularında bilgilendirmede bulunuyor.

Harran Üniversitesi Teknokent Girişimcisi Kerim Aydın ve beraberindeki ekip, tarımda üretimin artırılması amacıyla çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Her gün farklı kırsal bir mahallede çiftçilerle bir araya gelen Aydın ve ekibi, tarım ilcaları, gübreleme ve budama gibi konularda çiftçileri bilgilendiriyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Aydın ve ziraat mühendislerinden oluşan ekip, tek amaçlarının ülkenin ve Şanlıurfa'nın tarımsal üretimini yükseltmek olduğunu belirtti.

Türkiye'nin fıstık üretiminde ilk sırada yer alan Şanlıurfa'da kırsal Kırkpınar Mahallesindeki fıstık tarlasında çiftçilerle bir araya gelen ekip, hasat sonrası yapılması gerekenler ile budama konularında çiftçileri bilgilendirdi. Tarlada, fıstık ağacını inceleyen ekip, budamanın yaprak dökümü sonrası Kasım ayı içinde ve sonrasında yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Harran Üniversitesi Teknokent Girişimcisi Kerim Aydın, "Yaklaşık 18 yıldır yapmış olduğumuz projelerimiz var. Genelde bütün ağaç grupları üzerine, Urfa'da fıstığa yönelik olduğu için çoğunlukla fıstık üzerinde duruyoruz. İnsanların doğru bilip yanlış yaptığı uygulamalarla ilgili çalışmalarımız var, bilimsel çalışmalarımız var. Özellikle budama konusunda, ulaşabildiğimiz kadar insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki ağaç tam uyku moduna girmeden budama yapmayın. Bu da 11'inci ayın 15'inden sonraya tekabül ediyor. Şubat'a kadar bu yapılabilir. Diyoruz ki ağaç bir insandır yani bir insanı siz ameliyata almadan önce narkozu vermezseniz kan kaybından ölür. Ağaçta bir insan gibidir, bir canlı olarak görüyoruz. Ağaçlarınıza bakın, ağaçlarınızın yaprakları döküldüğü zaman, kuruma meydana geldiği zaman, siz ağaçlarınızdaki budamaya o zaman başlayın. Çiftçi o zaman diyor ki ağaç dalları kuruyor, biz hangisini keseceğimizi bulamıyoruz. İşin içinden çıkamıyoruz, dedikleri zaman biz buna da bir alternatif yol getirdik. Diyoruz ki sadece bir gününüzü verin bize, gidin budama yapacağınız ağacı, belirlediğiniz noktalarda onu bir sprey boyayla dallarını işaretleyin. Dallarınız kurudu, yapraklarınız dökülmeye başladı, ağaç bütün bütün elementleri, vitaneminleri kök bölgesine verip dinlenme moduna girdiği zaman, işaretlediğiniz yerlerden budama yaparsanız. Bir sonraki sene ağacınızda alacağınız meyvenin tonaj olarak fazla almasını sağlar. Verimin yüzde 20, yüzde 30 düşmesinin en büyük sebebi, yanlış zamanda budama yapmaktır. Biz, bizimle birlikte olan ziraatçı arkadaşlarımızla birlikte, çiftçi sevdalıları, vatan sevdalıları olarak ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. Devlete ne kadar faydamız olabilir, çiftçiye ne kadar faydamız olur, karınca misali de olsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çiftçiler, yaklaşık 5 yıldır ücretsiz bir şekilde danışmanlık hizmeti aldıklarını belirterek, girişimci Aydın ve gönüllü ziraat mühendislerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da Ücretsiz Fıstık Budama Hizmeti - Son Dakika

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