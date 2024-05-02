Şanlıurfa'da yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Şanlıurfa\'da yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı. Birecik Belediyesi ekipleri, kötü kokuların geldiği evde tonlarca kağıt ve plastik malzeme buldu. Yabancı uyruklu kadın, çöplerin boşaltılmasına engel olmaya çalıştı.

02.05.2024 17:26  Güncelleme: 17:29
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki tek katlı evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli durumu Birecik Belediyesi'ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren ekipler, avluda ve odalarda istiflenmiş tonlarca kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu çöp yığınıyla karşılaştı. Yabancı uyruklu Zubeyde B., çöpleri boşaltmak isteyen ekipleri içeri almak istemedi. İş yerinin çatısına çıkarak görevlilere engel olmaya çalışan Zubeyde B., ekiplerin uzun uğraşları sonrası indirildi. Ekipler, kadının ikna edilmesinin ardından evdeki çöpleri boşalttı. Çıkarılan 3 kamyon çöp, imha edilmek üzere uygun alana götürüldü. Evde ilaçlama çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da yaşlı kadının evinden 3 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

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