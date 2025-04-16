Şanlıurfa'da Zabıta Ekipleri 11 Ton Küflenmiş Ceviz Ele Geçirdi

(ŞANLIURFA) - Halk sağlığını korumaya yönelik Şanlıurfa'da denetim yapan zabıta ekipleri, bir baklava imalatçısının deposunda 11 ton küflenmiş ceviz ele geçirdi.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa'da üretim yaparak il ve ülke geneline pazarlama yapan baklava imalatçılarına yönelik denetim yaptı.

İşletmenin tüm üretim alanlarında hijyen kontrolleri yapan Zabıta ekipleri, depoda bulunan ceviz kolilerini açınca ürünlerin neredeyse tamamının küflenmiş, güvelenmiş ve kurtlanmış olduğunu belirledi.

Yaklaşık 11 ton olduğu belirlenen yüzlerce koli dolusu bozuk ceviz imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahipleri hakkında zabıta ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yasal işlem uygulandı.