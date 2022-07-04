Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat 'ın talimatlarıyla ilçe genelindeki ibadethaneleri Kurban Bayramına hazırlıyor. Bayram öncesi ilçede bulunan cami ve mescitlerin halılarını yerinde temizleyen ekipler, gül suyu ile temizlik çalışmalarını devam ettiriyor. Cami halılarını yerinde temizleyen ekipler, çalışmaları kırsal ve merkez ayrımı yapmadan sürdürüyor. Camilerin yanı sıra taziye evlerinde de temizlik çalışmalarını devam ettiren görevli personeller, belirlenen adresleri Kurban Bayramına hazırlıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Şanlıurfa'daki ibadethanelerde bayram temizliği - Son Dakika

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