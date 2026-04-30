Şanlıurfa kırsalında ulaşım güvenliği artıyor
30.04.2026 11:27  Güncelleme: 11:28
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan grup yollarında yol çizgi, trafik levha ve yönlendirme çalışmalarını tamamlayarak ulaşımda güvenlik ve konforu artırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda kırsal ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Halfeti, Bozova, Birecik başta olmak üzere Viranşehir, Hilvan, Suruç, Eyyübiye ilçelerinde yol çizgi, trafik levha ve yönlendirme çalışmaları tamamlandı.

Kırsal mahalleleri birbirine bağlayan grup yollarında yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle Halfeti, Bozova ve Birecik ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan güzergahta yol çizgi uygulamaları modern ekipmanlarla gerçekleştirildi. Yeni asfalt kaplama üzerine çekilen çift taraflı yol çizgileriyle sürüş güvenliği artırılırken, reflektif özellikli boyalar sayesinde gece görüşü de güçlendirildi.

Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak, Sütveren, Balaban, Argıl-Günece, Tavşaveren, Üç Ayak, Beyburç ve Mağarcık mahalleleri ile Bozova'nın Sığırcık Mahallesi arasında yer alan grup yolunda, viraj uyarı levhaları, sollama yasağı işaretleri ve yönlendirme tabelaları standartlara uygun şekilde yenilenerek sahada montajı tamamlandı. Yapılan uygulamalarla birlikte sürücülerin dikkat düzeyi artırılarak muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.

Öte yandan Viranşehir ilçesine bağlı Büyüktopça Mahalle yolu ile Hilvan ilçesine bağlı Çamurlu, Karpuzlu ve Kaymaz mahalle yollarında trafik levha çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Aynı şekilde Suruç, Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde de trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar planlı şekilde devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

