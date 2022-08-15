Yükselen taban suyu mahalleyi adeta bataklığa çevirdi - Son Dakika
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Yükselen taban suyu mahalleyi adeta bataklığa çevirdi

15.08.2022 01:15
Yükselen taban suyu mahalleyi adeta bataklığa çevirdi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ovaya kanallardan su verilmesinin ardından yükselen taban suyu, bazı mahalleleri adeta bataklığa çevirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ovaya kanallardan su verilmesinin ardından yükselen taban suyu, bazı mahalleleri adeta bataklığa çevirdi.

Suruç ilçesine sulama yapılabilmesi için Atatürk Baraj Gölü'nden su verildikten sonra bazı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların hayatı tamamen değişti. Suruç Ovası'nın bereketinin geldiği projede yükselen taban suyu bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Birçok kırsal mahallede olduğu gibi ilçeye yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Kara Mahallesi de adeta bataklığa dönüştü. Mahallede yaşayan birçok vatandaş pis koku ve böcekler nedeniyle Suruç ve Şanlıurfa merkeze taşınırken, mahalleden ayrılamayanlar ise yaklaşık 4 yıldır olumsuzluklarla boğuşuyor. Mahallenin içerisine kadar gelen sular bazı evleri de basarken, bataklığa dönüşen tarım arazilerinde çiftçiler ürün ekemez hale geldi. Terk edilen evler ise kısa sürede yıkılırken, imkanı olmayıp mahalleden ayrılmayanlar hastalıklarla mücadele ediyor. Mahallede yaşamanın artık mümkün olmadığını söyleyen vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

"Çocuklar hasta oluyor"

Yıllardır mahallede yaşayan engelli Hazal Orçun, "Hep sinek, pislik, mikrop. Çocuklarım hastalanıyor. Ben de engelliyim ve kapının önünde oturuyorum. Kokusu burnuma geliyor. Böyle giderse burada yaşayamayız" dedi.

Pis koku ve sivrisinekler nedeniyle uyuyamadıklarını söyleyen Hüseyin Orçun, "Halimizi görüyorsunuz. Çocuklarla, ailece perişanız. Suruç Ovası'na su geldiğinden beri yani yaklaşık 4-5 yıldır burası böyle" şeklinde konuştu.

Kara Mahallesi Muhtarı Abdullah Ateş, her yerin bataklığa dönüştüğünü ve insanların mağdur olduğunu belirterek, "Yetkililerden altyapı ve kanalizasyon istiyoruz. Buradaki pis su içme suyunun karşılandığı kuyulara karışıyor. Çocuklar hasta oluyor. O su da içilmiyor" diyerek taban suyu yükseldiği için mezarlığa cenaze defnedemediklerini söyledi.

Emekli olduktan sonra İstanbul'dan doğduğu mahalleye gelerek yerleşen İbrahim Yavuz, "32 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra emekli oldum. Rahat etmek için köyüme taşındım. Dünya kadar da masraf yaptım ama maalesef sivrisinekten duramıyoruz" dedi.

Sıkıntıları anlatan diğer mahalle sakinleri de yetkililerden sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Yükselen taban suyu mahalleyi adeta bataklığa çevirdi - Son Dakika

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