Şanlıurfa Valisi, seçimlerde 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şanlıurfa Valisi, seçimlerde 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacak

Şanlıurfa Valisi, seçimlerde 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacak

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacaklarını açıkladı. Şıldak, seçimlerin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Şehirde huzur ve sükun ortamının korunması için her türlü önlemin alındığını vurgulayan Şıldak, seçim günü silah kullanılmaması uyarısında bulundu.

25.03.2024 16:14  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacaklarını söyledi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında, valilik konferans salonunda il güvenlik toplantısı düzenlendi. Şıldak, valilikte düzenlenen toplantıdaki önemli açıklamasında, seçimin ülkede ve Şanlıurfa'da huzurlu ve güvenli ortamlarda gerçekleştirilerek hayırlı sonuçlarla neticelenmesini diledi.

Şanlıurfa'da 1 milyon 252 bin 96 seçmenin oy kullanacağını aktaran Şıldak, "Bin 604 binada toplam 4 bin 435 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleşecektir. Sandıklarda görevli kamu görevlisi sayısı ise 8 bin 870'tir. İl seçim kurulu ve ilçe seçim kurullarının kaymakamlıklarımızdan ve valiliklerimizden yapmış olduğu talepler doğrultusunda bütün ihtiyaçları karşılanmıştır. Gerek kamu personeli, gerek araç gereç gerekse konteyner, seçim kabini olarak kullanılacak konteyner ve araç taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Seçimlerin ilimizde, ilimizin her bir noktasında güvenli ve huzurlu ortamlarda gerçekleşmesi seçmenlerin iradelerinin hür ve demokrasi kurallarına uygun şekilde sandığa yansıtılabilmesi için bütün tedbirleri alanda planladık ve uygulamaya hazırız. Bu kapsamda 6 bin 803 emniyet personelimiz, 4 bin 427 jandarma personelimiz olmak üzere toplam 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacağız. İlimize İçişleri Bakanlığımızdan yaptığımız talep karşısında 700 ilave güvenlik personeli gönderilmiş olacaktır. Bu sayının içinde ilave takviye personel sayısı da yer almaktadır. Yine emniyetimiz 1122, jandarmamız ise 892 olmak üzere güvenlik birimlerimiz seçim günü toplam 2 bin 14 araçla güvenlik hizmetini yerine getireceklerdir" diye konuştu.

Şehirde huzur ve sükun ortamı olduğunu ifade eden Şıldak, bunu bozmaya yeltenecek herhangi bir girişime karşı da her türlü önlemi aldıklarını ifade etti.

Seçimlerde kutlama amaçlı olarak silah kullanılmaması uyarısında bulunan Şıldak, seçim günü emniyet ve asayişi sağlamakla görevli olan emniyet ve jandarma personeli dışında hiç kimsenin silah taşımaması gerektiğini hatırlattı. Şıldak, siber suçlar konusunda da hem emniyet hem de jandarma birimlerinin görevlerinin başında olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran da katıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Hasan Şıldak, Şanlıurfa, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa Valisi, seçimlerde 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor
    15 Mar Aydın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mücadele sürüyor

    Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.


16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyyanen zam bekleyen emeklilere yeni mesaj
15:59 Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce, trafik sorunuyla ilgili soruya cevap veremedi: Çalışmadığım yerden çıktı
15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:42 Zeydan Karalar’ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın Zeydan Karalar'ı zora sokan gaf: Kesin arkadaşlar, burayı yayınlamayın
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
17:07 B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası B Sınıfı ehliyet sahiplerine A2 ehliyet için düzenleme yapılacak iddiası
16:20 Gençlerbirliği’nden Real Madrid’e transfer olmuştu DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı Gençlerbirliği'nden Real Madrid'e transfer olmuştu! DNA testi yaptıran eski futbolcunun dünyası başına yıkıldı
15:59 Ankara’da evde çıkan yangında 3 çocuktan biri hayatını kaybetti Ankara'da evde çıkan yangında 3 çocuktan biri hayatını kaybetti
15:35 Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi Belediye otobüsünde yaşlı çifti darbeden okul müdürü tahliye edildi
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 17:47:13. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa Valisi, seçimlerde 11 bin 230 personelle güvenlik tedbiri alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement