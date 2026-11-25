Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Şanlıurfa'ya atanan Vali Gökmen Çiçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, " Kayseri'mizde görev yapmanın tarifsiz gururunu yaşadım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Şanlıurfa'ya atandı. Atama kararının ardından sosyal medyadan açıklama yapan Vali Gökmen Çiçek, "Yaklaşık 4,5 yıldır büyük bir onur ve mutlulukla, kendimi bir evladı olarak gördüğüm Kayseri'mizde görev yapmanın tarifsiz gururunu yaşadım. Bugün yayımlanan Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek takdir ve tensipleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle medeniyetimizin kadim şehirlerinden biri olan Şanlıurfa Valiliği görevine atanmış bulunuyorum. Şahsıma tevdi edilen bu kıymetli görev dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye şahsıma duydukları güven ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim, çıktığımız bu hizmet yolunda ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı nasip eylesin" ifadelerini kullandı.