Şanlıurfa’da kültür yolu festivali başladı - Son Dakika
Şanlıurfa’da kültür yolu festivali başladı

Şanlıurfa’da kültür yolu festivali başladı
26.04.2026 09:37
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa’da başlayan etkinlikler, kentin tarihi ve kültürel mirasını geniş katılımlı programlarla ön plana çıkarıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin önemli duraklarından biri olan Şanlıurfa’da festival coşkusu başladı. İnsanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen şehirde gerçekleştirilen etkinlikler, hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Şanlıurfa’da kültür yolu festivali başladı

TARİH VE KÜLTÜRÜN BULUŞTUĞU FESTİVAL BAŞLADI

Festivalin açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Şanlıurfa’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın dünya açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Göbeklitepe’nin insanlık tarihine bakışı değiştiren bir keşif olduğunu ifade eden Alpaslan, Karahantepe ve Taş Tepeler bölgesinin de bu mirası geleceğe taşıyan önemli değerler arasında yer aldığını belirtti.

ŞANLIURFA’NIN KÜLTÜREL MİRASI DÜNYAYA TANITILIYOR

Festival kapsamında düzenlenecek etkinliklerle Şanlıurfa’nın zengin kültürel birikiminin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor. Konserler, sergiler, söyleşiler ve çeşitli kültürel etkinliklerle şehrin tarihi dokusu ön plana çıkarılırken, festivalin turizme de önemli katkı sunması bekleniyor. Organizasyon, Şanlıurfa’nın uluslararası alanda tanıtımına güçlü bir destek sağlamayı amaçlıyor.

Şanlıurfa’da kültür yolu festivali başladı

Haber: Ali Karademir

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Festival, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şanlıurfa’da kültür yolu festivali başladı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 09:49:25. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa’da kültür yolu festivali başladı - Son Dakika
