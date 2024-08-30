Şanlıurfalı Bilek Güreşçisi Samet Ocakoğlu, 2028 Olimpiyatlarına Hazırlanıyor

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(ŞANLIURFA) - Bilek güreşinde dünya şampiyonu olan Şanlıurfalı para milli sporcu Samet Ocakoğlu, "En büyük hedefim 2028 olimpiyatlarında birinci olup İstiklal Marşı'nı okutmak" dedi.

Moldova'da 5- 25 Ağustos'ta düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanana Haliliye Belediyesi sporcusu 24 yaşındaki Abdulsamet Ocakoğlu'nun hedefinde 2028 olimpiyatlarına altın madalya alıp İstiklal Marşı'nı okutmak var.

Şanlıurfa'da sekiz yıl önce bilek güreşi sporu ile tanışan 24 yaşındaki Samet Ocakoğlu, 3 Avrupa şampiyonluğu ile bir dünya ikinciliği ve ulusal organizasyonlarda çok sayıda dereceler elde etti. Bilek güreşinde ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde eden para milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu, geçen yıl Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci oldu. Hedefinde dünya şampiyonluğu olan milli sporcu Ocakoğlu, 15-25 Ağustos'ta Moldova'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başardı.

Dünya şampiyonu Samet Ocakoğlu, şunları söyledi:

"2016 yılında başladım bu sporla tanıştım, sporuna ilk başta Liselerarası Türkiye'ye Şampiyonası'na gitmiştim henüz ortaokul öğrencisi iken, orada en küçük bendim liseler arasında, Türkiye ikinciliği elde ettim. Ardından 2017 Türkiye Şampiyonası'na gittim orada milli takıma çağrılmaya hak kazandım Türkiye şampiyonu olup. Sonra Türkiye şampiyonlarına çeşitli organizasyonlara gittim ve 3 Avrupa şampiyonluğu elde ettim. Bir dünya ikinciliği ve en sona dünya şampiyonluğu elde ettim. Kazakistan'da olmuştu geçen yıl Dünya Şampiyonası orada dünya ikincisi olmuştum ve bu beni derinden üzmüştü, ondan sonra antrenmanların üzerine gittim daha ağır antrenmanlar yaptım farklı antrenmanlar farklı açılar ve en sonda dünya şampiyonu oldum çok mutluyum çok gururluyum. İnşallah seneye yine Avrupa ve Dünya Şampiyonası yapılacak orada, yine İstiklal Marşı'mı okutmak istiyorum ve en büyük hedefim ise olimpiyatlara katılıp orada İstiklal Marşı'nı okutmak."