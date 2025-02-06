Santorini'de Depremler: 11 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika
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Santorini'de Depremler: 11 Bin Kişi Tahliye Edildi

Santorini\'de Depremler: 11 Bin Kişi Tahliye Edildi

Santorini'de devam eden depremler nedeniyle 11 bin kişi adayı terk etti. 100'den fazla deprem kaydedildi.

06.02.2025 13:40
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Yunanistan'ın turizm adası Santorini'de günlerdir devam eden depremlerin ardından 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi adadan ayrıldı.

Yunanistan'ın turizm adası Santorini başta olmak üzere Ege Denizi'ndeki Kiklad Adaları'nda depremler devam ediyor. ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Santorini ve Amorgos arasındaki bölgede 10 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmediği belirtildi. Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası'ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi ayrıldı. Santorini'nin yanı sıra komşusu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı olacak.

Toplamda 100 deprem meydana geldi

Yunanistan Deprem Koruma ve Planlama Örgütü (OASP) Başkanı Efthymios Lekkas, dün saat 12.30'dan bugüne kadar toplamda 100'den fazla deprem meydana geldiğini söyledi.

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü verilerine göre, Kiklad Adaları'nda dün gece yarısından saat 06.30'a kadar toplam 57 deprem kaydedildi. Depremlerin büyük kısmının Amorgos ve Santorini arasındaki bölgede meydana geldiği bildirilirken, Astypalea Adası ve Anafi Adası yakınlarında 4'ün üzerinde iki deprem meydana geldiği açıklandı. Bugün 05.05-05.36 saatleri arasında ise 4'ün üzerinde 7 deprem kaydedildi.

Miçotakis: "Her türlü ihtimale hazırız"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias ve sivil koruma yetkilileri ile dünkü görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce devletimiz bilim ve bilim adamlarına güveniyor. Bunu başka krizlerde de yaptık. Tüm planlar uygulamaya konuldu. Ekipler Santorini'ye ve diğer adalara gönderildi. Böylece her türlü ihtimale hazırız. İşlerin daha iyiye gideceği umuduyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sürekli sallanan Santorini'de olmaktan duyulan korkuyu anlıyorum" diyen Miçotakis, halka sakin olmaları ve yetkililerle işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

"Helikopterler hazırda bekliyor"

Bakan Vassilis Kikilias ise, doğal afetler konusunda uzmanlaşmış itfaiye birimlerinin Santorini'ye gönderildiğini söyleyerek, özel köpekli ekipler ve bir mobil operasyon merkezinin de adaya gönderildiğini, acil durumlarda helikopterlerin de hazır bekletildiğini bildirdi. Kikilias ayrıca, sahil güvenlik ve silahlı kuvvetlerin tahliye bekleyenlere de yardım etmek üzere hazır olacağını söyledi. - ATİNA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Santorini'de Depremler: 11 Bin Kişi Tahliye Edildi - Son Dakika

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