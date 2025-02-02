Santorini'de Depremler, Acil Toplantı Kararı Alındı

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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, turizm adası Santorini açıklarında arka arkaya yaşanan depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

Yunanistan'ın turizm adası Santorini'de arka arkaya yaşanan depremler hükümeti alarma geçirdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Santorini açıklarında arka arkaya yaşanan depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı. Yunan hükümeti, gerekli önlemleri belirlemek üzere bir araya geldi. Toplantıya Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Dimitris Houpis ve Deprem Planlama ve Koruma Örgütü'nden (OASP) profesörler Efthymios Lekkas ve Kostas Papazachos'un da aralarında bulunduğu bir ekip katıldı.

Okullar tatil edilmişti

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, sarsıntıların volkanik faaliyetle bağlantılı olmadığını açıklamıştı. Santorini açıklarında son 48 saat içinde 200'den fazla depremin meydana gelmesinin ardından Santorini ve Amorgos'taki okullarda yarın eğitime ara verilmişti. - ATİNA