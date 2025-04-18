Sapanca'da Bungalovlarda Gizli Kamera Önlemleri - Son Dakika
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Sapanca'da Bungalovlarda Gizli Kamera Önlemleri

Sapanca\'da Bungalovlarda Gizli Kamera Önlemleri

Gizli kamera skandalı sonrası Sapanca'daki bungalovlar siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol ediliyor.

18.04.2025 12:36
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SAKARYA (İHA) – Ülke gündeminde geniş yankı uyandıran bungalovdaki gizli kamera skandalının ardından Sapanca'daki bungalovlar siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol edilmeye başlanıldı. Harekete geçen bungalov işletmecileri ise kamera ve ses kayıt cihazlarını tespit edecek dedektörleri bungalovlarında devreye almaya başlayacaklarını ifade ettiler.

Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen ve ülkenin gündemine oturan olayda, Sapanca'da bungalov kiralayan aile, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanan gizli kamerayı fark etmiş, yapılan çalışmalar neticesinde işletme sahibi ve bir kişi, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmıştı. Konudan duydukları üzüntüyü dile getirerek bir daha böyle bir olayın tekrarlanması adına harekete geçtiklerini ifade eden Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Safa Alaçam, işletmelerini siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol ettirmeye başladıklarını aktardı. Alaçam ayrıca, yurt dışından getirtecekleri ve kızılötesi sinyaller ile ortamda gizli kamera, ses kaydı ve benzeri cihaz olup olmadığını tespit edecek dedektörleri de kısa süre içerisinde bungalovlarda devreye alacaklarını belirtti.

"Böyle bir şeyi biz kendimize yakıştıramıyoruz"

Mağduriyet yaşayan aile adına yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Dernek Başkanı Ali Safa Alaçam, "Öncelikle yaşanan bu durum için ve Sapanca'nın isminin bu konuda anılmasından dolayı çok üzgünüz. Mağduriyet yaşayan aile adına da çok üzgünüz, hepimiz derinden sarsıldık ve böyle bir şeyi biz kendimize yakıştıramıyoruz. Konu adli süreçte, suçlular elbet ortaya çıkacaktır ve yargıya da inancımız tam. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bizler Sapanca'da çoğu yerel halktan oluşan işletmecileriz. Emeğimiz, alın terimiz, namus ve şerefimizle 5-6 yıldır çok büyük çabalar sarf ederek oluşturduğumuz ve bölgemizde bir marka değeri haline getirdiğimiz sektörümüzün bu şekilde anılması bizleri çok ciddi üzdü" dedi.

"Konunun ardından çok hızlı şekilde aldığımız tedbirler oldu"

Yaşanan olayın ardından aldıkları tedbirleri aktaran Alaçam, "Bu üzücü konunun ardından çok hızlı şekilde aldığımız tedbirler oldu. Kamera skandalından sonra bazı tedirginlikler oluşmuştu ve bazı sorunlar yaşamamıza rağmen şu anda normale dönmeye başladık. Aldığımız tedbirlerin içerisinde en önemlisi; malum ses kayıt veya kamera cihazlarının tespit eden yurt dışından detektörler satın aldık. Bunları her işletmemizde bulunduracağız. Ayrıca bütün işletmelerimizi siber güvenlik uzmanları tarafından kontrol ettiriyoruz. Bunun haricinde işletmede bulunan bu detektörler ile isterlerse misafirlerimiz de gelip kendileri içeride herhangi bir kamera olup olmadığını tespit edebilecekler. Bu kamera cihazları Wi-Fi üzerinden kontrol ediliyor hotspot dediğimiz bir sistem var bunları işletmelerimize kurarak, misafirlerimizin konakladığı süre boyunca sadece onların kullanabileceği Wi-Fi şifreleri oluşturacağız. ve dolayısı ile uzaktan ikinci bir kişi buna bağlanamayacak. Bu şekilde tedbirler alarak bölgemizde daha güvenli turizmi devam ettirmeye çalışacağız" diye konuştu. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Sapanca, Sağlık, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sapanca'da Bungalovlarda Gizli Kamera Önlemleri - Son Dakika

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