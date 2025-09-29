Sapanca Gölü'nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Sapanca Gölü'nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Sapanca Gölü\'nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı
29.09.2025 22:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sapanca Gölü\'nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı
Haber Videosu

Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde taş kalıntıları göründü, 3 kişi merak uyandırdı.

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesinin düşmesiyle tarihi taş kalıntıları yeniden gün yüzüne çıktı. Bölgeye giden 3 kişi, kazma ve kürekle çalışırken görüntülendi.

SULAR ÇEKİLİNCE TARİHİ TAŞ KILINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Sakarya ve Kocaeli'de milyonlarca kişinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde kuraklık sebebiyle su seviyesi kritik seviyelere geriledi. Kot seviyesi 29,13'e kadar düşen ve tehlike çanlarının çaldığı gölde geçtiğimiz sene ortaya çıkan taş yapı, suyun çekilmesi ile birlikte tekrar gün yüzüne çıktı.

Sapanca Gölü'nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı

ELLERİNDE KAZMALARLA GÖRÜNTÜLENDİLER

Ancak bu kez yapının üzerinde farklı görüntüler kaydedildi. Ellerinde kazma ve küreklerle bölgeye geldiği değerlendirilen ve merak uyandıran 3 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Sapanca Gölü, sakarya, Kocaeli, Güncel, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sapanca Gölü'nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KAAN’ın üretimi durdu mu Savunma Sanayii Başkanı’ndan açıklama var KAAN'ın üretimi durdu mu? Savunma Sanayii Başkanı'ndan açıklama var
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı! 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Kütahya’da gece yarısı bir korkutan deprem daha Kütahya'da gece yarısı bir korkutan deprem daha
Alkollü sürücü polisi suçladı: Ekmeğimi sen mi vereceksin Alkollü sürücü polisi suçladı: Ekmeğimi sen mi vereceksin
Avrupa ve Rusya’nın kilitlendiği seçimde kazanan PAS oldu Avrupa ve Rusya'nın kilitlendiği seçimde kazanan PAS oldu
Hamas’ı küplere bindiren iddia: ABD, Gazze’nin yönetimini Tony Blair’e verecek Hamas'ı küplere bindiren iddia: ABD, Gazze'nin yönetimini Tony Blair'e verecek
120 yıldır sektördeydi Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti 120 yıldır sektördeydi! Yıllık 4 milyar TL ciro yapan dev şirket iflas etti

23:06
Okan Buruk’un Liverpool maçı stratejisi belli oldu
Okan Buruk'un Liverpool maçı stratejisi belli oldu
23:06
Netanyahu, Katar Başbakanı’ndan böyle özür dilemiş
Netanyahu, Katar Başbakanı'ndan böyle özür dilemiş
22:53
Tarihi başarı Türkiye’de 139 takım arasında gol yemeyen tek takım oldular
Tarihi başarı! Türkiye'de 139 takım arasında gol yemeyen tek takım oldular
22:49
Beyaz Saray’daki zirvenin ardından Hamas’tan ilk açıklama
Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Hamas'tan ilk açıklama
22:33
Sergen Yalçın derbi öncesi korkutan haberi verdi: Omzu çıktı, tekrar yerine takmışlar
Sergen Yalçın derbi öncesi korkutan haberi verdi: Omzu çıktı, tekrar yerine takmışlar
21:28
Beyaz Saray’da “Gazze“ zirvesi Netanyahu, Trump’ın teklifini kabul etti
Beyaz Saray'da "Gazze" zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti
20:19
Rusya’nın Ukrayna’daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'daki bombardımanında Türk tır sürücüsü hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2025 23:47:00. #7.12#
SON DAKİKA: Sapanca Gölü'nde sular çekildi, tarih ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.