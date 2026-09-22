Şaphane’de Şehit İbrahim Özkan, şehadet yıl dönümünde anıldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Özkan, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

1997 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesi Gözerek mevkisinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlatılması ve roketli saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Özkan, şehadetinin yıl dönümünde dualarla yad edildi. Şehit Özkan'ın kabri başında gerçekleştirilen anma programına Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş ve ilçe protokolü ile şehidin yakınları katıldı.

Programın ardından Kaymakam Boztaş, şehit İbrahim Özkan'ın ailesini ziyaret ederek aile fertleriyle bir süre görüştü.