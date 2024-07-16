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Saray'da sel: Ekili alanlar zarar gördü

VAN - Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen selden dolayı ekili alanlar zarar gördü.

Saray ilçesine bağlı Kargalı ve Yeşilalıç Mahalleri'nde etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel felaketinde ekili araziler zarar görürken, biçilen otlar ise sulara kapıldı. Mahalle sakinleri bu gün ikindi saatlerinde yağmurla beraber dolunun da yağdığını belirterek, "Mahallenin tümünü sel bastı. Ekili alanlar sular altında kaldı. Otları'mız ve arazilerimizin hepsi sular altında kaldı. Ciddi anlamda zarar gördük" dedi.