Sarayburnu'nda Karga ile Dostluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarayburnu'nda Karga ile Dostluk

Sarayburnu\'nda Karga ile Dostluk
16.05.2026 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sarayburnu'nda denize girenler, Dımbıl adlı karganın ilginç dostluğuna tanıklık ediyor.

İstanbul Sarayburnu'nda her sabah denize giren arkadaş grubuna bir süredir Dımbıl isimli karga eşlik ediyor.

Yavruyken grubun yanına gelmeye başlayan karga zamanla insanlara alıştı Denize giren vatandaşların ellerinden yem yiyen karga çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekiyor.

İstanbul'un tarihi noktalarından Sarayburnu sahilinde her sabah denize giren bir grubunun sıra dışı dostluğu dikkat çekiyor. Bir süre önce yavruyken grubun yanına gelmeye başlayan ve Dımbıl adı verilen karga artık ekibin ayrılmaz parçası haline geldi. İnsanlardan kaçmayan ve özellikle sabah saatlerinde sahile gelen karga denizden çıkan vatandaşların ellerinden ceviz badem ve fıstık yiyerek karnını doyuruyor

Sahilde oluşan samimi görüntüler çevrede bulunan vatandaşların da ilgisini çekiyor Kimi vatandaşlar cep telefonlarıyla o anları kayda alırken karganın insanlarla kurduğu bağ görenleri gülümsetiyor

Kargayla kurdukları bağı anlatan Resul Okuducu, "Her gün geliyor. Biz de elimizden geldiğince karnını doyurmaya çalışıyoruz. Bizi görürse gelir biz de onu görürsek elimizi uzatırız. Bayılıyoruz bu hayata kıtalar arası yüzüyoruz sarayın arkasındayız. Alaçatı'da olsak bizden para isterler plaj parası. Sarayın arkasında denizimize giriyoruz abi" dedi

"Çok şanslı bir kargadır kendisi"

Karganın yavruyken kendilerine alıştığını söyleyen Serdar Kahraman, "Burada bir sürü karga var. bir tek karga değil. Bizim bir sürü beslediğimiz hayvanlar var. Şu kayaların altında faresinden tut kedisine kadar hepsi var. Normalde kargalar insanlara o kadar yaklaşamaz ama bu yavruyken biz bunu burada beslemeye başladık. O yüzden bize alışkın. Ceviz, badem, fındık fıstık ne varsa getiriyoruz. Onlar da kısmetine ne varsa onu yiyor. Çok şanslı bir kargadır kendisi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, İstanbul, Magazin, Yaşam, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarayburnu'nda Karga ile Dostluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:14:10. #7.13#
SON DAKİKA: Sarayburnu'nda Karga ile Dostluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.