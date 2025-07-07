Sarayören\'de Kadınlar İçin Şalvar Etkinliği

Eskişehir'in Sarayören Mahallesi'nde yaklaşık 350 kadının katılımıyla 'şalvar etkinliği' gerçekleştirildi.

Sarayören Muhtarlığı'nın öncülüğünde Sarayören İlköğretim Okulu'nun bahçesinde ilk defa 'şalvar etkinliği' organize edildi. Dün saat 17.00 ve 22.00 arasında gerçekleştirilen etkinliğe sadece kadınlar ve çocuklar katılım sağladı. Yaklaşık 350 şalvarlı kadının yer aldığı etkinlikte, çeşitli gösteriler ve eğlenceli aktiviteler yapıldı. Çocuklar ise yumurta taşıma, çuval ve halat çekme yarışları ile doyasıya eğlendi. Bölgedeki kadınların sosyalleşmesinin amaçlandığı etkinliğin önümüzdeki dönemlerde tekrardan düzenlenmesinin planlandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR