Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu.

Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen ve Cuma Pazarı'nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu. Köprüyü kullanan vatandaşlar, ölü köpek balığı yavrusunu gördü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.