Sarıçay'da ölü köpek balığı yavrusu yaya köprüsünden görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de Cuma Pazarı'nın arka kısmındaki yaya köprüsünün bulunduğu Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu. Köprüden geçen vatandaşlar yavruyu fark edip o anları cep telefonuyla kaydetti.
Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu.
Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen ve Cuma Pazarı'nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu. Köprüyü kullanan vatandaşlar, ölü köpek balığı yavrusunu gördü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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