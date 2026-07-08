Gözüne bağ çubuğu saplanan köpek yeniden hayata tutundu - Son Dakika
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Gözüne bağ çubuğu saplanan köpek yeniden hayata tutundu

Gözüne bağ çubuğu saplanan köpek yeniden hayata tutundu
08.07.2026 10:02  Güncelleme: 10:03
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gözüne bağ çubuğu saplanan sokak köpeği, vatandaşların ihbarı ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gözüne bağ çubuğu saplanan yaralı sokak köpeği, duyarlı vatandaşların ihbarı ve Sarıgöl Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde tedavi altına alınarak sağlığına kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde Sarıgöl'e bağlı Ayan Mahallesi'nde gözüne bağ çubuğu saplanmış halde bulunan sokak köpeği için vatandaşlar Sarıgöl Belediyesi'ne haber verdi. İhbar üzerine belediye zabıta ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralı köpeği güvenli şekilde Sarıgöl Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürdü.

Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, belediye veteriner hekiminin özverili çalışmasıyla yaralı köpeğin gerekli bakım ve tedavisinin yapıldığını belirterek, "Can dostumuz şu anda hayvan barınağımızda kontrol ve gözetim altında rehabilite edilmektedir. Sağlık durumu iyi olup her geçen gün daha da iyileşmektedir. Diğer can dostlarımızla birlikte güvenli bir ortamda yaşamını sürdüren sevimli dostumuzun tamamen sağlığına kavuşması için süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

Başkan Akdeniz, yaralı hayvanın kurtarılmasına katkı sağlayan vatandaşlara da teşekkür ederek, "Bu süreçte duyarlılık göstererek bizlere haber veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler ilçemizde yaşayan her canlının yaşam hakkını korumak ve ihtiyaç duyduğu anda yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sokak Köpeği, 3. Sayfa, Sarıgöl, Manisa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gözüne bağ çubuğu saplanan köpek yeniden hayata tutundu - Son Dakika

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