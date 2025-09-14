Sarıgöl\'de Sanat ve Hekimlik: Dr. Başkaya\'nın Eserleri

Sarıgöl'de 28 yıl boyunca başhekimlik yaptıktan sonra emekli olan Opr. Dr. Cengiz Başkaya, hekimliğinin yanı sıra sanatıyla da ilçede iz bırakarak karakalem eserlerini SADER'e bağışladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 1982 yılında Sarıgöl Devlet Hastanesinde göreve başlayan ve 28 yıl boyunca kesintisiz başhekimlik yapan Opr. Dr. Cengiz Başkaya, görev yaptığı dönemde boş zamanlarında hazırladığı karakalem çalışmalarını "Sarıgöl'den Manzaralar" adıyla 17. Sarıgöl Sultaniye Üzüm Festivali'nde sergiledi. Başkaya, eserlerini Sarıgöl Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği'ne (SADER) bağışladı.

Başarılı hekimliğinin yanı sıra resim ve müzik alanındaki çalışmalarıyla da tanınan Opr. Dr. Cengiz Başkaya, Sarıgöl'de görev yaptığı yıllarda koro çalışmalarında kanun icra etmesiyle de ilçede iz bıraktı.

Sarıgöl'de birçok hastayı ameliyat ederek sağlığına kavuşturan Başkaya, festival kapsamında dostlarıyla bir araya geldi. Karakalem çalışmalarını SADER yetkililerine teslim eden Başkaya, "Sarıgöl ilçesinin benim gönlümde ayrı bir yeri vardır. Burada yaptığım karakalem çalışmalarıyla 'İnsan Manzaraları'nı ortaya koydum. Tüm eserlerimi bağışlamaktan büyük mutluluk duydum." dedi.

Doktorlarının ilçeye geldiğini duyan çok sayıda vatandaş Sarıgöl Etnografya Müzesi'ne akın ederek hem Başkaya ile hasret giderdi hem de sergilenen eserleri ilgiyle inceledi. - MANİSA