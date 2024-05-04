Sarıgöl\'de sıkışan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde minare ile cami duvarı arasına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Sarıgöl Cumhuriyet Mahallesi Köprübaşı Çınarlı Camii'nde minare ile cami duvarı arasında kedi sesinin duyulması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Sarıgöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, duvarın arasında sıkışan kedi için titiz bir çalışma yürüttü. Ekipler yaklaşık yarım saat içinde kediyi bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkararak serbest bıraktı. - MANİSA