Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, Hollanda'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, Hollanda'da Temaslarda Bulundu

Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, Hollanda\'da Temaslarda Bulundu

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, 3 günlük Hollanda ziyaretinde önemli temaslar gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında turizm geliştirme ve çevresel sürdürülebilirlik konularında görüşmeler yapıldı.

11.10.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, çeşitli temaslarda bulunmak için 3 günlük Hollanda ziyaretinde bulundu. Başkan Kılıç'a ziyaretinde İş İnsanı Saltuk Buğrahan Budak ve EcoSoc WYS Direktörü Seyfettin Boğazlı eşlik etti.

Başkan Kılıç ve heyetini Horecabond Nederland Başkanı Tarık Saki, Amsterdam Havalimanında karşıladı.

Heyet ilk gününde ziyaretlerini Lahey Büyükelçisi Selçuk ÜnalRotterdam Konsolosu Bilal Köse'yi, Hollanda Denk Partisi Milletvekili Erdoğan Ergin'i ziyaret etti.

Sarıkamış heyetinin ikinci gününde Dordrecht şehri oldu. Orada Dordrecht Belediye Başkan Vekili Maanten Burggraff ziyaret edilerek planlı çevresel sürdürebilir şehircilik ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi alan heyet Dordrecht Belediyesini Sarıkamış'a davet etti.

Başkan Kılıç ve heyetinin üçüncü günü dolu dolu geçti. Rotterdam ve Amsterdamı günü birlik gezen heyet, son günün ziyareti ise Den Bosch şehri oldu.

Sarıkamış heyeti, DTİK Hollanda temsilcileri ile Ertan Torunoğulları başkanlığında bir araya gelerek karşılıklı iş birliği ve yatırımlar konusunda fikir alışverişinde bulundular. Heyetlerin buluşması tam bir ekonomik, sosyal ve kültürel zirveye dönüştü. İş insanı Ertan Torunoğulları, DTİK Avrupa Başkanı Turgut Torunoğullarına sunacağını ve Başkan Torunoğulları'nın da Türkiye'deki yetkili mercilere sunarak çözümü için gayret sarf edeceklerini söyledi.

Üç günlük Hollanda temasları sonrası Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve heyeti Türkiye'ye döndü. Başkan Kılıç ziyaretlerin dolu dolu geçtiğini önemli temasların olduğunu misafirpervekliklerinden dolayı teşekkür etiğini dile getirdi. Kılıç, "İsmi maneviyatı, turizmi çok büyük şirin bir ilçeden Hollanda'ya bir dizi ziyaretler için geldik. Ziyaretteki asıl amacımız ilçemiz turizimini daha nasıl geliştirebiliriz, nasıl katkı sağlarız, ileriye dönük planlamalar anlamında neler yapabilmemizi görüşmek adına Hollanda'ya gittik. Üç günlük ziyaretimizde önemli ziyaretler ve görüşmeler gerçekleştirerek tanışma fırsatı bulduk. İlçemizin tarihi ve turizimi adına kentsel dönüşüm ve şehircilik adına planlı, çevresel, sürdürebilir şehircilik ve alt yapı çalışmaları hakkında görüşme yaparak fikir alışverişinde bulunduk. Öncelikle Hollanda ziyaretimizde bizlere eşlik eden yoğun programlarını erteleyen İş İnsanı Saltuk Buğrahan Budak ve Seyfettin Boğazlı'ya teşekkür ederim ayrıca Hollanda'da bulunduğumuz süre zarfında bizleri bir an yalnız bırakmayan ilçemize her türlü desteğini açıklayan ve yanımızda olduklarını belirten Horecabond Nederland Başkanı Tarık Saki'ye', Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'a, Rotterdam Konsolosu Bilal Köse'ye, Hollanda Denk Partisi Milletvekili Erdoğan Ergin'e, Dordrecht Belediye Başkan Vekili Maanten Burggraff'a, İş insanı Ertan Torunoğulları'na, DTİK Avrupa Başkanı Turgut Torunoğulları'na, hemşerilerimiz Muhlis Ayboğan, Zeki Baran, Hollanda bürokrasisi ve siyasetçilerine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum."dedi. - KARS

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Serdar Kılıç, Sarıkamış, Hollanda, Belediye, Politika, Ekonomi, Kültür, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, Hollanda'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
11:34 2’si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu 2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
18:20 Yapay zekaya göre Süper Lig’de şampiyon averajla belli olacak Yapay zekaya göre Süper Lig'de şampiyon averajla belli olacak
17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:49 ’’Baba yarımsın’’ diyerek sokağa çağırdığı şahsı tekme tokat dövdü ''Baba yarımsın'' diyerek sokağa çağırdığı şahsı tekme tokat dövdü
17:35 A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı A Milli Takım antrenmanında Semih Kılıçsoy için söylenen skandal sözler kameralara yansıdı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
17:12 Anne bile denilemez, Sıla bebeğin yaşadıkları ortaya çıktı Anne bile denilemez, Sıla bebeğin yaşadıkları ortaya çıktı
17:09 Monaco’da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu
17:01 Dorukhan Toköz’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 13:15:26. #1.13#
SON DAKİKA: Sarıkamış Belediye Başkanı Kılıç, Hollanda'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.